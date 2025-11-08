MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için geri sayım başladı. Haftaya boyunca MasterChef hayallerine devam edebilmek için, hem takım oyunu hem de bireysel olarak kıyasıya bir mücadeleye giren yarışmacılar, eleme gecesinde en iyi tabağı yapabilmek için tezgah başına geçiyor. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, gecenin sonunda en az başarılı tabağı yapan bir yarışmacı MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...