MasterChef'te veda gecesi! 24 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?
MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda Eda, Semih, Kaan ve Muratcan kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan safran ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 24 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 24 Kasım Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
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MasterChef'te veda gecesi! Eda, Semih, Kaan ve Muratcan 24 Kasım akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayacak. İlk 10 yarışmacı ve elenen isim netlik kazanacak. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 24 Kasım Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Eda, Semih, Kaan ve Muratcan eleme potasında yer alıyor.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Muratcan oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (22 KASIM)
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Emre aldı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise takım oylaması ve kaptanın oylaması sonucunda Eda oldu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kerem bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 KASIM?
MasterChef'te elenen son isim Ezgi oldu.