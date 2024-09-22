MasterChef elenen yarışmacı açıklanıyor! 22 Eylül Pazar MasterChef kim elendi?
MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Bursa siyah inciri ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 22 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 22 Eylül Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
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MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 22 Eylül Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 22 Eylül Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Şirin
Kerem
Yudum
Beyza
Erim
Zübeyde
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Muratcan oldu.
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MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?
MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı Onur oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Alper (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Ezgi
Nigar
Nevzat
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Kırmızı Takım
Erim (Takım Kaptanı)
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Hakan
Ayşe
Akın
MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?
MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.