17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef'te dün akşam kim elendi? sorusunun cevabı bulundu. MasterChef Türkiye'de takımların dokunulmazlık mücadelesi sonrasında kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? 16 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİR İLK YAŞANDI
MasterChef Türkiye 31. bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu akşamki takım dokunulmazlığı oyununda her bir yarışmacı düello tarzında birer köfte yaptı.
Akçabat köfte: Kırmızı takım kazandı
Terbiyeli ekşili köfte: Mavi takım kazandı
Islama köfte: Mavi takım kazandı
Tekirdağ köfte: Mavi takım kazandı
İzmir köfte: Mavi takım kazandı
Bursa pideli köfte: Kırmızı takım kazandı
Kadınbudu köfte: Kırmızı takım kazandı
Dokunulmazlık oyununun galibi 4 - 3 Mavi takım oldu. Oyunu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa gitti.
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye 31. bölümde eleme adayı olan Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olan isimlerdi. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptılar. Şeflerin değrelendirmesinin ardından MasterChef Türkiyr yarışmasından elenen isim Yekaterina oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı takım Somer Şef'in menüsünden Vietnam mutfağına ait Pho Çorbası yaptı. Zorlu yemeğin ardından şefler tadımları yaptı ve günün en iyi 3 tabağı belirlendi. Kıvanç, F. Batuhan ve Alican en iyi 3 tabağı çıkaran yarışmacılar oldu. Ancak Somer Şef'in tabağına en yakın tabağı çıkaran ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Alican oldu.
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