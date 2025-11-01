Habertürk
        MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te veda gecesi! 1 Kasım MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile sürüyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı son yemeğini yapacak. MasterChef yeni bölümünde şefler ilk etapta kızılcıktan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise uçan noodle (Flying noodle) oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef hayallerine veda edecek. Peki, "1 Kasım MasterChef kim elendi?" İşte 1 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Giriş: 01.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:31
        • 1

          MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar, hayallerine ve MasterChef'e devam edebilmek adına tezgah başında hünerlerini sergileyecek. Günün sonunda şeflerin değerlendirmeleri ardından en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef'te eleme potasında yer alan yarışmacılar...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Barış

          Ayten

          Aslı

        • 4

          Sümeyye

          Mert

          Çağlar

          Çağatay

        • 5

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyununu Ayten kazandı.

        Yazı Boyutu
