MasterChef Türkiye'de final heyecanı başladı. MasterChef'te bu akşam Kerem, Meltem, Burcu ve Uğur 3'lü finale kalabilmek için ter döktü. Yarışmacılar şeflerin belirlediği yemekleri en doğru ve lezzetli şekilde yapmak için ter döktü. Yapılan yemeklerin ardından puanlamalar yapıldı ve MasterChef'ten elenen isimle, 3'lü finale kalan isimler belli oldu. İşte 17 Aralık MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 3'LÜ FİNALE KİM KALDI?

Burcu 3'lü finale kalmayı garantileyerek balkona çıkan ilk yarışmacı oldu. Burcu'nun yanına çıkarak 3'lü finali garantileyecek 2. yarışmacının belirlenmesi için Dana Yanağı Prişka yapıldı. En lezzetli yemeği yapmak için ter döken Krem, Meltem ve Uğur'un arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Dana Yanağı Prişka yemeğinden Meltem 15 puan alırken, Uğur 19 puan ve Kerem 18 puan aldı. Böylece Burcu'nun yanına MasterChef 3'lü finale gitmeye Uğur hak kazandı. Kerem ile Meltem ise eleme oyununa çıktı. Oyunu kaybeden elenirken, kazanan Burcu ile Uğur'un yanında 3'lü finale kalmaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Burcu ile Uğur'un eleme oyunu nefes kesti. Gecenin son yemeği olarak Tütsülenmş Balıklı Chowder çorbası yapıldı. Yapılan tadımların ardından jüri kararını vermek için herkesi dışarı çıkardı. Jüri kararını verdikten sonra Mektem ile Kerem'i içeriye aldı. Kerem ve Meltem'in son cümlelerinin ardından 3'lü finale kalmayı hak eden yarışmacı açıklandı. Burcu ve Uğur ile birlikte yarınki 3'lü finale kalan yarışmacı Kerem oldu. Meltem MasterChef Türkiyr'ye veda eden yarışmacı oldu.