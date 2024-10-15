MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kaptanlık gecesi! MasterChef'te bu akşam sıra gecesi konsepti dikkat çekiyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununu kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Birbirinden lezzetli çiğ köfteleri jürilere sunan yarışmacılardan biri kaptan olacak. Peki, 15 Ekim Salı kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 15 Ekim'de MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'nin 11. haftasında mavi takım kaptanı belli oluyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken sıra gecesi konsepti ile eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kaptanlık bir kişi gidiyor. İşte "MasterChef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorularının yanıtları...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
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MASTERCHEF MASTERCLASS KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşandı. Danilo Şef Risotto, Danilo Şef yarışmacılara 'Kruvasan' yapmanın inceliklerini aktardı. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli oldu.
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MasterChef yeni bölümünde en başarılı tabağı yapan Şirin MasterClass'ı kazanarak ödülün sahibi oldu.
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MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?
Kazanan yarışmacı Danilo Şef'in İtalya'da bulunan restorantına gidecek. 3 ismin yararlanacağı ödülde yarışmacılar, Danilo Şef ile birlikte mutfakta yemek yapma şansını yakalayacak.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EKİM 2024?
MasterChef'te elenen son isim Zübeyde oldu.
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MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
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Kırmızı Takım
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