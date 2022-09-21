MasterChef yemek yarışmasının 20 Eylül Salı akşamı yayınlanacak bölümünde şefler yarışmacılardan kadınbudu köfte yapmalarını istedi. Hal böyle olunca arama motorlarında kadınbudu köfte tarifi araştırılır oldu. İşte detaylar ve kadınbudu köfte yapılırken bilinmesi gereken püf noktalar...

Şekil verdiğiniz köfteleri önce un ve galeta unu ile harmanlanmış karışıma sonra da yumurtaya bulayarak kızartın. Afiyet olsun!

Yumurta ve baharatlar ile yaptığınız harcı yoğurun.