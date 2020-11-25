Televizyon ekranlarının severek takip edilen programı MasterChef Türkiye bu kez çocuklardan oluşan bir ekip oluşturacak. MasterChef Junior için başvurular alınmaya başlandı.MasterChef Junior programının henüz ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MasterChef Junior başvurusu yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra başvuru formunu doldurun.

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLA

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURU FORMUNDA YER ALAN SORULAR

Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?

Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı?

Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)?

Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

Ne sıklıkla yemek yapar?

En sevdiği yemek nedir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.