MasterChef İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl yapılır?

İzmir köfte, İzmir mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Kıymanın içine soğan, ekmek içi, yumurta, baharatlar ve salça eklenerek yapılan bu köfte, hem lezzetli hem de doyurucudur. İzmir köfteyi dışarıdan almak yerine evde yapmak isteyenler için işte kolay ve lezzetli bir tarif...