MasterChef İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl yapılır?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da geçtiğimiz akşam İzmir köfte yapıldı. Lezzetiyle oldukça sevilen İzmir köftenin tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Giriş: 08.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:42
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İzmir köfte, İzmir mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Kıymanın içine soğan, ekmek içi, yumurta, baharatlar ve salça eklenerek yapılan bu köfte, hem lezzetli hem de doyurucudur. İzmir köfteyi dışarıdan almak yerine evde yapmak isteyenler için işte kolay ve lezzetli bir tarif...
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İZMİR KÖFTE MALZEMELERİ NELER?
İzmir köfte için gereken malzemeler şu şekildedir;
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İZMİR KÖFTE NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları