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        Haberler Yaşam MasterChef İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl yapılır?

        MasterChef İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl yapılır?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da geçtiğimiz akşam İzmir köfte yapıldı. Lezzetiyle oldukça sevilen İzmir köftenin tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:42
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        • 1

          İzmir köfte, İzmir mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Kıymanın içine soğan, ekmek içi, yumurta, baharatlar ve salça eklenerek yapılan bu köfte, hem lezzetli hem de doyurucudur. İzmir köfteyi dışarıdan almak yerine evde yapmak isteyenler için işte kolay ve lezzetli bir tarif...

        • 2

          İZMİR KÖFTE MALZEMELERİ NELER?

          İzmir köfte için gereken malzemeler şu şekildedir;

          • 500 gram kıyma
          • 1 adet soğan
          • 1 su bardağı ekmek içi
          • 1 adet yumurta
          • 1 tatlı kaşığı tuz
          • 1 çay kaşığı karabiber
          • 1 çay kaşığı kimyon
          • 1 yemek kaşığı domates salçası
          • Patates
          • Biber
        • 3

          İZMİR KÖFTE NASIL YAPILIR?

          • Soğanı rendeleyin.
          • Ekmek içini ılık suda ıslatın ve suyunu sıkın.
          • Bir yoğurma kabına kıyma, soğan, ekmek içi, yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin.
          • Malzemeleri iyice yoğurarak harmanlayın.
          • Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
          • Köfteleri ve patatesleri kızgın yağda kızartın.
          • Sosu için bir tavada salçayı kavurun.
          • Üzerine sıcak su ekleyin ve kaynatın.
          • Sosu tuzlayın ve bir taşım kaynatın.
          • Kızarttığınız köfteleri borcama alın ve bir biber, bir patates, bir köfte olacak şekilde dizin
          • Üzerine hazırladığınız sosu dökerek fırında 180 derecede 15-20 dakika pişirin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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