MasterChef yeni bölümünde eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'i ağırlıyor. Hasan, yarışmacılara daha önce kaşık almış bir tabağının nasıl yaptığını anlatacak. Yarıştığı dönemin finalistlerinden biri olan başarılı yarışmacı Hasan final turunda Eren Kaşıkçı ile mücadele etmişti. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? İşte detaylar...