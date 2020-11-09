MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Furkan Yalçın kimdir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, MasterChef Furkan hakkında detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

MASTERCHEF FURKAN ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye'de 8 Kasım tarihinde ekranlara gelen 12. haftanın son bölümünde hayallerine veda eden isim Furkan Yalçın oldu...