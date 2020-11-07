Fildişi çikolota nedir?

Beyaz çikolata bir çikolata türevidir. Genellikle kakao yağı, şeker ve süt katılarından oluşur ve soluk sarı veya fildişi renkli bir görünüme sahiptir. Kakao yağının erime noktası, beyaz çikolatada sadece kakao çekirdeği bileşeni, sütlü çikolata veya bitter çikolata gibi oda sıcaklığında beyaz çikolata katısını tutmak için yeterince yüksektir.

1930'larda, beyaz çikolata Milkybar, Avrupa'da İsviçre şirketi Nestlé tarafından piyasaya sürüldü. Kuzey Amerika'da, Kuno Baedeker 1945 yılında Merckens Çikolata Şirketi için çalışırken beyaz bir çikolata geliştirdi.

Beyaz çikolata, şekersiz, çikolata likörünün ana bileşeni olan yağsız kakao katıları içermez. Üretim sırasında, kakao çekirdeğinin koyu renkli katıları sütlü çikolata ve koyu çikolatada olduğu gibi yağ içeriğinden ayrılır. Sonuç olarak, bu kakao yağı beyaz çikolatada tek kakao bileşenidir. Kakao katıları içermediğinden, beyaz çikolata sadece eser miktarda uyarıcı teobromin ve kafein içerir. Beyaz çikolata, vanilya gibi ek tatlandırıcılar içerebilir.

Fildişi çikolota nasıl yapılır?

50 gram kakao yağı

Bir su bardağının üçte biri kadar toz şeker

1 yemek kaşığı süt tozu

Yarım çay kaşığı vanilya özütü

1 tutam tuz

Beyaz çikolata için öncelikle kakao yağını eritmekle işe başla. Kakao yağını eritmek için mikrodalga fırın kullanabilirsin.

Ya da benmari usulünü uygula.

Kakao yağını içerisinde kaynamakta olan su bulunan tencerenin üzerine ayrı bir kap ile birlikte al. Bu aşamada kesinlikle kakao yağına su değdirme.

Kaynar su hem kakao yağını yakar hem de kıvamını bozar.Düzenli olarak karıştır ve tamamen sıvı bir hâl alan kakao yağını tencerenin üzerinden al.

Ayrı bir kapta şekeri ve süt tozunu karıştırmaya başla. Kullandığın şekerin kakao yağında tamamen çözünüp eriyeceğinden emin olmalısın.Tuzu ve vanilya özütünü de süt tozu ve şeker karışımının içine koy.

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra kakao yağı ve süt tozu karışımını birleştir. İki karışımı birbirine güzelce yedir ve bütünleşmelerini sağla.

İyice bütünleşen beyaz çikolata sosunu çikolata kalıbına eşit şekilde paylaştır.Kalıba döktüğün çikolatayı buzlukta dondur ve en az iki saat dinlendir.

Afiyet olsun!