Fildişi çikolota nedir?
Beyaz çikolata bir çikolata türevidir. Genellikle kakao yağı, şeker ve süt katılarından oluşur ve soluk sarı veya fildişi renkli bir görünüme sahiptir. Kakao yağının erime noktası, beyaz çikolatada sadece kakao çekirdeği bileşeni, sütlü çikolata veya bitter çikolata gibi oda sıcaklığında beyaz çikolata katısını tutmak için yeterince yüksektir.
1930'larda, beyaz çikolata Milkybar, Avrupa'da İsviçre şirketi Nestlé tarafından piyasaya sürüldü. Kuzey Amerika'da, Kuno Baedeker 1945 yılında Merckens Çikolata Şirketi için çalışırken beyaz bir çikolata geliştirdi.
Beyaz çikolata, şekersiz, çikolata likörünün ana bileşeni olan yağsız kakao katıları içermez. Üretim sırasında, kakao çekirdeğinin koyu renkli katıları sütlü çikolata ve koyu çikolatada olduğu gibi yağ içeriğinden ayrılır. Sonuç olarak, bu kakao yağı beyaz çikolatada tek kakao bileşenidir. Kakao katıları içermediğinden, beyaz çikolata sadece eser miktarda uyarıcı teobromin ve kafein içerir. Beyaz çikolata, vanilya gibi ek tatlandırıcılar içerebilir.
Fildişi çikolota nasıl yapılır?
50 gram kakao yağı
Bir su bardağının üçte biri kadar toz şeker
1 yemek kaşığı süt tozu
Yarım çay kaşığı vanilya özütü
1 tutam tuz
Beyaz çikolata için öncelikle kakao yağını eritmekle işe başla. Kakao yağını eritmek için mikrodalga fırın kullanabilirsin.
Ya da benmari usulünü uygula.
Kakao yağını içerisinde kaynamakta olan su bulunan tencerenin üzerine ayrı bir kap ile birlikte al. Bu aşamada kesinlikle kakao yağına su değdirme.
Kaynar su hem kakao yağını yakar hem de kıvamını bozar.Düzenli olarak karıştır ve tamamen sıvı bir hâl alan kakao yağını tencerenin üzerinden al.
Ayrı bir kapta şekeri ve süt tozunu karıştırmaya başla. Kullandığın şekerin kakao yağında tamamen çözünüp eriyeceğinden emin olmalısın.Tuzu ve vanilya özütünü de süt tozu ve şeker karışımının içine koy.
Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra kakao yağı ve süt tozu karışımını birleştir. İki karışımı birbirine güzelce yedir ve bütünleşmelerini sağla.
İyice bütünleşen beyaz çikolata sosunu çikolata kalıbına eşit şekilde paylaştır.Kalıba döktüğün çikolatayı buzlukta dondur ve en az iki saat dinlendir.
Afiyet olsun!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!