MasterChef Esra kimdir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yemekteki teknik başarısıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Esra Tokelli hakkında detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

MASTERCHEF ESRA ELENDİ Mİ?

Sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu hafta Barbaros ve Eray'la son 3'e kalan Esra, yarışmaya veda eden isim oldu...