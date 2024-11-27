MasterChef'te yarışmacı sayısının azalması yarışmada rekabetin dozunu arttırdı. Haftanın 7 günü yayınlanan programda yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda MasterChef yarışmacılarından Emre yemek yapım aşamasında yere düştüğü görüldü. Yarışmacılar ve şefler tarafından şaşkınlık ve endişeyle karşılanan olayda, Emre'nin sağlık durumu izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, MasterChef Emre'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl? MasterChef Emre kimdir? İşte detaylar...