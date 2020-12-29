MasterChef Türkiye 2020'de ilk üçe kalmayı başaran Emir Elidemir sezonun şampiyonu olabilmek için mücadele veriyor. MasterChef Emir kimdir? Emir Elidemir kimdir, kaç yaşındadır?

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 yılında doğan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Elidemir, 2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönmüştür.

Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.