MasterChef eleme adayı kim oldu? Serhat mı, Eray mı? MasterChef Türkiye eleme adayları belli oldu! İşte isimle

MasterChef Türkiye'de final yaklaşırken heyecan artıyor. Son bölümde dokunulmazlık oyununda menüde mezeler vardı. Yemeklerin tadımını ise geçen sezon MasterChef'te yarışan isimler yaptı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Mehmet Şef, haftanın başında kaptanlık düellosunu kazanan Eray ve takımına menüden istedikleri bir yemeği çıkarma hakkı vermişti. Ancak Kırmızı takım bu avantaja rağmen yenilmekten kurtulamadı. Eski yarışmacılar Tanya, Mehmet ve Faruk Batuhan'ın jüri koltuğunda oturduğu bölümde Mehmet ve Faruk Batuhan'ın oyları 6-6 beraberlik sağlarken; Tanya Mavi Takımın 6 yemeğini de beğenerek skoru 12-6 yaptı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takım birici dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve Ebru eleme adayı olmuştu. 5 Aralık tarihli bölümde ise Eray ve Serhat, dokunulmazlığı almak için Danilo Şef'in özel tabağını en güzel şekilde yapmaya çalıştı. Eray 10. dokunulmazlığını kazandı. Serhat eleme potasına çıktı. Pazar akşamı yayınlanacak bölümde Kırmızı takım Eray'ın eleme potasına gitmemesi için yarışacak. Eğer Kırmızı takım kaybederse ilk kez bir takım hep birlikte eleme oyunu oynamak zorunda kalacak.

Pazar akşamı 3. eleme adayının da belirlenmesinden sonra bir oyun oynanacak ve bir kişi MasterChef hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYI: SERHAT

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: EBRU VE SERHAT

MASTERCHEF 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI