MasterChef Türkiye'de bu akşam 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki dokunulmazlık ve eleme adayının belirlendiği anlarda neler yaşandı?
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
26 Kasım Perşembe MasterChef 108. bölümde Mavi takım ve Kırmızı takım arasındaki haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı MasterChef'te ilk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı.
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MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen 108. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
Kaybeden Mavi takımın yarışmacıları ise eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyunda Danilo şefin imza tabağı yapılması istendi. Bu yemeğin hazırlanması için yarışmacılara verilen süre 45 dakika idi. Süre sonunda tabağındaki malzemeleri eksiksiz olan tek tabağın sahibi Serhat, bireysel dokunulmazlığı kazandı
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme adayı UĞUR oldu.
28 Kasım Cumartesi günü oynanacak oyun sonrasında 2. eleme adayı, 29 Kasım Pazar akşamı bir eleme adayı daha belirlenecek ardından belirlenen üç kişi arasından bir kişi yarışmaya veda edecek.
MASTERCHEF TÜRKİYE 109. BÖLÜM FRAGMAN
MasterChef Türkiye 109. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
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