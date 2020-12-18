MasterChef Türkiye 2020’de finale az bir zaman kaldı. Ve yarışmada heyecan gittikçe daha da artmaya başladı. Dün akşam MasterChef 2020’nin şampiyonu ile birlikte başarılı beş yarışmacı, bu sezonun son beşi ile birlikte ödül oyunu için yemek yaptı. Kura çekilişi sonrasında eşleşen yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği verilen sürede en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu? 17 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk olarak ödül oyununa katıldı. Kura çekilişi sonrasında Emir – Cemre, Eda – Serhat, Alican – Eray, Yasin – Özgül ve Barbaros – Batuhan eşleşmesi çıktı. Ödül oyununda şefler mystery boxtan malzemelerden bir yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bunun için ise verilen süre bir saat oldu. Süre sonunda yarışmacılar, hazırladıkları yemekleri şeflere sundu. Şefler, sunulan yemeklerin tadımını yaptı ve finale kalan çiftleri çağırdı. Finale kalanlar Serhat - Eda, Barbaros - Batuhan ve Cemre - Emir oldu. Gecenin üçüncüsü Serhat ile Eda ikilisi seçildi. MasterChef'te bu akşam ödülü kazananlar Barbaros ve Batuhan oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef'te bu akşam ödül oyunu sonrasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Serhat, Özgül ve Emir'in oynadığı dokunulmazlık oyununda Somer şefin özel tarifi yapılması istendi. Bu yemeğin yapılması için verilen süre bir saat 15 dakika oldu. Süre sonunda şeflerin beğenisine sunulan yemeklerin tadımı yapıldı. Tadım sonrasında şeflerin en beğendiği tabak Emir'in oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu ile birlikte haftanın 3. eleme adayı da belli oldu. MasterChef'te Somer şefin tabağını en zayıf hazırlayan Serhat, eleme potasına giren 3. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de son beşe kalan yarışmacılar ile 18. haftada bireysel mücadele başladı. Bu hafta yapılan iki eleme oyunu sonucunda potaya giren iki isim belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Eray olurken ikinci eleme adayı Barbaros oldu.