MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 2020'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Mutfaktan aldıkları malzemelerle, kendi istedikleri yemekleri hazırlayan yarışmacılar, marketten istedikleri ürünleri alarak istedikleri tabakları hazırladı ve şeflerden tam not almaya çalıştı. Heyecan dolu oyunda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları şefleri en çok etkileyecek tabağı hazırlamak için son ana kadar mücadele etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Toplamda 5 tabak değerlendirildi ve ilk tabağı şeflerin tadımı sonrasında kazanan takım kırmızı takım oldu ve böylelikle durum 1-0'a geldi. Şefler daha sonra soğuk başlangıç tabaklarını değerlendirdi ve şeflerin daha çok beğendiği tabak mavi takım oldu. Böylelikle durum 1-1'e geldi. Üçüncü tabakları değerlendiren şefler kırmızı takımın tabağınını daha çok beğendi ve durum 2-1 oldu. Dördüncü tabağı yani ana yemek tabağını değerlendiren şefler mavi takımın yemeğini daha çok beğendi ve durum 2-2 oldu. Kazananı son tabağın belirleyeceği noktaya gelen şefler beşinci tabağı değerlendirdi ve beğenilen tabak kırmızı takımın tabağı oldu.

Heyecan dolu mücadelenin sonunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen 36. bölümünde haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah olmuş ve eleme potasına Emir'i göndermişti. Sonrasında mavi takımda ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Altı yarışmacı arasından adı en çok Ayyüce, gecenin ikinci eleme adayı oldu. Böylece ilk eleme adayları Emir ve Ayyüce oldu.

KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kırmızı takım: Serhat, Barbaros, Özgül, Furkan, Sefa, Esra, Celal ve Tanya

Mavi takım: Uğur, Emir, Berk, Ebru, Eray, Gülşah, Ayyüce ve Duygu