İşte MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, yarışmacılar düelleo yaptı, Mavi takım kazandı. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Danilo Şef'in imza tabağına en yakın tabağı yapabilmek için yarışan isimler arasındaki Didem tabağını yetiştiremeyince Mehmet Şef'in sert eleştirilerine maruz kaldı.

Oyunu kazanan Ayyüce haftanın ilk eleme adayı olarak DİDEM'i potaya gönderdi.

Takım oylaması sonucu eleme potasına ÖZGÜL girdi.