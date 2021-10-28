MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazanmıştı. 27 Ekim Çarşamba günü yarışmanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Doğu Anadolu yöresi yemeklerini yapldığı dokunulmazlık oyununa yarışmacılar, çektikleri kura sırasına göre beşer dakika arayla katıldı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefin yaptığı kritik tadım ise dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. İşte son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

MasterChef Türkiye’de 27 Ekim Çarşamba akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Oyun öncesinde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kura çekti. Yarışmacıların çektikleri sayı ise bu sefer oyuna dahil olma sırasını belirledi. Şefler, takımların kura çekilişi sonrasında günün menüsünü açıkladı. Doğu Anadolu Bölgesi yemeklerinin yapılacağı dokunulmazlık oyununa Mavi takımdan Burcu, Kırmızı takımdan Eren ilk olarak başladı.

Diğer yarışmacılar ise bir saat süre verilen yemekler için beşer dakika sırayla oyuna dahil oldular. Süre bitiminde şefler, tadım yaptı ve yemeklerde kazanan takımı belirlemeye çalıştı. Yemeklerin birbirine yakın derecede iyi olması şefleri zorladı. Mavi takımında yaptığı köftenin içinden çıkan limon çekirdeği ise şeflerin kararını değiştirdi. Ve karar değişikliği ise kazanan takımı belirledi. MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

MAVİ TAKIM SIRALAMASI

1- Burcu, 2- Araz, 3- Safanur, 4- Tahsin, 5- Mert, 6- Ateş, 7- Hasan

KIRMIZI TAKIM SIRALAMASI

1- Eren, 2- Emre, 3- Azize, 4- Sergen, 5- Pelin, 6- Dilara

GÜNÜN MENÜSÜ

1- Löbik çorbası

2- Ciğer taplaması

3- Elmalı köfte

4- Tavuk şorva

5- Sarığıburma tatlısı

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?

MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa giren Mavi takım yarışmacıları oldu. Eleme adayları Araz ve Hasan dışındaki beş yarışmacı, yerlerini aldı. Şefler, oyunda yarışmacılara ana ürün olarak beyin verdi. Ve bundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bunun için ise 40 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Farklı tatların ortaya çıkarıldığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tahsin oldu.

MASTERCHEF’TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te 27 Ekim Çarşamba bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin oldu. Dört takım arkadaşı arasından Tahsin, potaya gönderdiği isim Ateş, bu haftanın üçüncü eleme adayı oldu.