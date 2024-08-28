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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'kuru fasulye pilav' yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak oyunda en başarılı tabağı yaparak rakibine sayıca üstünlük kuran takım, dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 28 Ağustos 2024 MasterChef Türkiye haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:28
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi hatırlanacağı gibi mavi takım olurken, kırmızı takımda Nigar ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girişti. Peki, "MasterChef dokunulmazlığını kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 'Mavi Takım' kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Onur bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Onur haftanın 3. eleme adayı olarak Çağlar'ı seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda Akın oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Hakan (Takım kaptanı)

          Eda

          Kaan

          Semih

          Nevzat

          Kerem

          Alper

          Ayşe

          Zübeyde

          Zeynep

        • 6

          Kırmızı Takım

          Beril (Takım kaptanı)

          Muratcan

          Onur

          Şirin

          Emre

          Nigar

          Beyza

          Akın

          Ezgi

          Çağlar

        • 7

          25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          Masterchef'te elenen son isim Ümmühan oldu.

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