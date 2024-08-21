MasterChef'te düello heyecanı! 21 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'tepsi mantı' yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlığı alan takım...
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MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Ümmühan ve Nevzat eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, tepsi mantı yapmalarını istedi.
Şeflerin değerlendirmeleri sonucu kazanan 4 - 3'lük skor ile Mavi Takım oldu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
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Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.