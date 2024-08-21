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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te düello heyecanı! 21 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'tepsi mantı' yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlığı alan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 22:40
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Ümmühan ve Nevzat eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, tepsi mantı yapmalarını istedi.

          Şeflerin değerlendirmeleri sonucu kazanan 4 - 3'lük skor ile Mavi Takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Onur (Kaptan)

          Muratcan

          Semih

          Eda

          Nigar

          Nevzat

          Şirin

          Beril

          Hakan

          Ümmühan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Beyza (Kaptan)

          Kaan

          Emre

          Alper

          Kerem

          Ayşe

          Zübeyde

          Ezgi

          Zeynep

          Çağlar

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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