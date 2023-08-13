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        Haberler Yaşam MasterChef Dim Sum tarifi! Dim Sum nedir, nasıl yapılır, nerenin yemeği?

        MasterChef Dim Sum tarifi! Dim Sum nedir, nasıl yapılır, nerenin yemeği?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te geçtiğimiz akşam Çin mantısı ya da gyoza olarak bilinen Dim Sum yapıldı. Uzak Doğu yemeklerine ilgi duyan kişilerin araştırdığı: "Dim Sum nedir, nasıl yapılır, nerenin yemeği?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 09:58
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        • 1

          Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan ve genellikle balık, kabuklular ve etten yapılan Dim Sum, hem kahvaltı olarak hem de öğle yemeğinde çayın yanında sıklıkla tüketilir. MasterChef yarışmasında yapılan bu lezzet hakkında araştırılan, "Dim Sum nedir, nasıl yapılır? Dim Sum tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          DİM SUM MALZEMELERİ NELER?

          Hamuru İçin:

          ¼ su bardağı un

          ¼ su bardağı kaynamış su

          5 yemek kaşığı soğuk su

          ½ yemek kaşığı sıvı yağ

          İç harcı için:

          75 gr kıyma

          3 yemek kaşığı konserve bambu filizi

          Yarım yemek kaşığı soya sosu

          1 yemek kaşığı esmer şeker

          Yarım tatlı kaşığı susam yağı

          1 tatlı kaşığı mısır unu

          Marul yaprakları

          1 küçük kase soya sosu

          3-4 tane karides krakeri

          3-4 dal taze soğan

          1 yemek kaşığı doğranmış taze kırmızı çili biberi

        • 3

          DİM SUM NASIL YAPILIR?

          İlk olarak unu eleyin ve derince bir kabın içerisine alın. Sıcak su, soğuk su ve yağı ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurmaya başlayın. Elde edilen hamuru 16 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Hamur bezelerinin üzerini kapatıp en az 30 dakika dinlenmeye alın. Hamur dinlenirken iç harcı hazırlamaya başlayın. Bunun için kıyma, soya sosu, bambu filizi, şeker ve yağı karıştırın. Daha sonra mısır ununu ilave edin.

          Tezgaha buğday nişastası serperek bezeleri çay tabağı büyüklüğünde açmaya başlayın. Hamurların ortasına 1 tatlı kaşığı iç harcından koyup kapatın ve kenarlarını birbirine yapıştırın. Hazırladığınız Dim Sum mantılarını hafifçe yağlanmış demir kevgir üzerine koyup su dolu bir tencereye oturtun. Suyun buharında 15 dakika kadar pişirin. Haşlanan mantıları servis tabağına alı ve üzerini taze soğan, çili biber ile süsleyin. Afiyet olsun!

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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