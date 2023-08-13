MasterChef Dim Sum tarifi! Dim Sum nedir, nasıl yapılır, nerenin yemeği?

DİM SUM NASIL YAPILIR?

İlk olarak unu eleyin ve derince bir kabın içerisine alın. Sıcak su, soğuk su ve yağı ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurmaya başlayın. Elde edilen hamuru 16 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Hamur bezelerinin üzerini kapatıp en az 30 dakika dinlenmeye alın. Hamur dinlenirken iç harcı hazırlamaya başlayın. Bunun için kıyma, soya sosu, bambu filizi, şeker ve yağı karıştırın. Daha sonra mısır ununu ilave edin.

Tezgaha buğday nişastası serperek bezeleri çay tabağı büyüklüğünde açmaya başlayın. Hamurların ortasına 1 tatlı kaşığı iç harcından koyup kapatın ve kenarlarını birbirine yapıştırın. Hazırladığınız Dim Sum mantılarını hafifçe yağlanmış demir kevgir üzerine koyup su dolu bir tencereye oturtun. Suyun buharında 15 dakika kadar pişirin. Haşlanan mantıları servis tabağına alı ve üzerini taze soğan, çili biber ile süsleyin. Afiyet olsun!