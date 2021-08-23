Masterchef Dilara kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Dilara Başaran hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Dilara'nın hayatı hakkında bilgiler..

MasterChef Dilara Başaran kimdir?

MasterChef Türkiye 2021'in 16 kişilik ana kadro yarışmacılarından olan Dilara Başaran 24 yaşında.

Turizm lisesinde okurken staj yapmaya başlayan Dilara Başaran'ın o yıllarda mutfağa ilgisi arttı.

İlk turda tavada levrek yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura adını yazdırdı.

Yemek yapmaya olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünen Dilara, Instagram hesabında ortaya çıkardığı tabakları paylaşıyor.