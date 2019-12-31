"HERKESİN BU KONUDA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUM"

Kan ve kök hücre bağışına dikkat çekmek istediğini söyleyen Cemre Uyanık, "Donör olurken 'Bir gün benim de başıma gelir' fikriyle hareket etmedim. İliğimiz bir başkasına can olacaksa neden kök hücre bağışı yapmayalım? Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyor, kan vermeye davet ediyorum" dedi.