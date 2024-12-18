MasterChef konuğu Barbaros Yoloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
MasterChef konuğu Barbaros Yoloğlu hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. İlk defa 2020 yılında katıldığı MasterChef'te finalist olan ve o sezonun öne çıkan isimlerinden olan Barbaros Yoloğlu, bugün MasterChef'te kendi tabağını sergilecek ve yarışmacılar tabağı en lezzetli şekilde yapmaya çalışacak. Peki, MasterChef Barbaros kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef konuğu Barbaros Yoloğlu hayatı ve kariyeri...
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Yarıştığı sezonda Serhat Doğramacı ile finale kalan başarılı isimlerden biri olan Barbaros Yoloğlu MasterChef'e konuk oldu. İzleyiciler tarafından "MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte "MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları ile ilgili detaylar...
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BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?
MasterChef Barbaros, 29 yaşındadır ve Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı ve ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etti.
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Barbaros Yoloğlu 2020 yılında Serhat Doğramacı ile birlikte verdiği birincilik mücadelesinde son ana kadar kıyasıya bir rekabet yaşamış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.
MasterChef'in ardından Şule İdil Aydın ile Samsun'da evlenen Barbaros Yoloğlu'nun kendi memleketinde kendisine ait bir hamburger dükkanı bulunuyor. Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz yıl düzenlenen MasterChef All Star kadrosunda da yer almış ve yarışmayı 4. olarak tamamlamıştı.
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