MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Bu akşam oynanacak eleme yarışında yarışmacılar tavuk ciğeri ile yemek yapmaya çalışacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MASTERCHEF TÜRKİYE 79. SON BÖLÜM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Kırmızı ve Mavi takım jüri üyelerinin verdiği menüleri özel misafirlere tatdırdı. En çok oyu alan takım Kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 79. SON BÖLÜM ELEME ADAYLARI - 17 EKİM 2020

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları yapılan son yarışmanın ardından belli oldu. Böylelikle eleme adayları Uğur, Emir, Özgül, Didem, Esra ve Tanya oldu.