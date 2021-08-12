MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 10. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 10. isim...
MASTERCHEF’TA ANA KADROYA KİM GİRECEK?
MasterChef Türkiye’de final turu ikinci grubun ana kadro mücadelesi ilk bölümünde astarlı sütlaç yapılması istendi. Yarışmacılara, bu klasik tatlı için verilen süre 45 dakika oldu. zerdeli sütlaç olarak da bilinen bu klasik tatlıyı yaparken yarışmacılar çok zorlandı. Süre sonunda şefler tadım yaptıktan sonra turu geçen isimleri açıkladı. Somer şef, bu sezon ilk defa bu kadar düşük bir sayı ile final oyunu oynanacağını açıkladı. Kıvamı tutturamayan Ali Uysal gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacıyı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Bu turu geçen isimler ise Hasan, Azize ve Samet oldu.
MasterChef 2021'de bu akşam yaratıcılık oyununda yarışmacılara ana ürün olarak "demirhindi" verildi. Bu ürünle yapılacak yaratıcı yemek için verilen süre ise 40 dakika oldu. Buna göre üçüncü Azize oldu. Hasan ile Samet arasında kazanan ismi Mehmet Şef açıkladı. MasterChef 10. yarışmacısı Hasan oldu.
MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef Türkiye’nin final turu 1 Ağustos Pazar günü başladı. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal ve Görkem Demiral oldu.
MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!