MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 10. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 10. isim...

MASTERCHEF’TA ANA KADROYA KİM GİRECEK?

MasterChef Türkiye’de final turu ikinci grubun ana kadro mücadelesi ilk bölümünde astarlı sütlaç yapılması istendi. Yarışmacılara, bu klasik tatlı için verilen süre 45 dakika oldu. zerdeli sütlaç olarak da bilinen bu klasik tatlıyı yaparken yarışmacılar çok zorlandı. Süre sonunda şefler tadım yaptıktan sonra turu geçen isimleri açıkladı. Somer şef, bu sezon ilk defa bu kadar düşük bir sayı ile final oyunu oynanacağını açıkladı. Kıvamı tutturamayan Ali Uysal gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacıyı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Bu turu geçen isimler ise Hasan, Azize ve Samet oldu.

MasterChef 2021'de bu akşam yaratıcılık oyununda yarışmacılara ana ürün olarak "demirhindi" verildi. Bu ürünle yapılacak yaratıcı yemek için verilen süre ise 40 dakika oldu. Buna göre üçüncü Azize oldu. Hasan ile Samet arasında kazanan ismi Mehmet Şef açıkladı. MasterChef 10. yarışmacısı Hasan oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye’nin final turu 1 Ağustos Pazar günü başladı. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal ve Görkem Demiral oldu.

MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.