Maskelerle ilgili dikkat çeken araştırma!

Yapılan araştırmaya göre, bilim insanları hala etkinliği konusunda insanların bölünmüş olmasına rağmen maske takmanın Covid'in yayılmasını durdurmak için aşılama dışında en iyi halk sağlığı önlemi olduğunu belirtti.
Avustralya'daki Monash Üniversitesi araştırmacıları ve Edinburgh Üniversitesi tarafından yaklaşık 400 bin toplam katılımcıyı içeren çalışmanın yanında altı gerçek dünya çalışmasının gözden geçirilmesi, maskenin yaygın kullanımın Covid oranlarını yüzde 53'e kadar azaltabileceği sonucuna vardı.
Veriler, İskoçya ve Galler'de maske takmanın yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, Birleşik Krallık'ta 30 yaşın altındaki her 10 kişiden üçünün halka açık yerlerde maske takmayı bıraktığı belirtildi.
BMJ'de yayınlanan yeni çalışmada araştırmacılar, çoğunluğu Asya'dan olmak üzere toplam 35 çalışmayı inceledi. Araştırmada sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı gibi önlemler ve maske takma gibi kişisel koruyucu önlemler analiz edildi. Araştırmacılar ayrıca el yıkamanın ve sosyal mesafenin virüsün halk arasında yayılmasını engellemeye yardımcı olduğunu da buldu. Maskeye benzer şekilde el yıkamanın da Covid bulaşmasını yüzde 53 oranında azalttığı bulundu ancak çalışmanın yazarları, önlemi inceleyen çalışma sayısının az olması nedeniyle bu bulgunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyledi.
Çalışmada sosyal mesafenin Covid vakalarını yüzde 25 azalttığı tespit edildi. Aşılardan etkilenmeyecek kadar farklı bir Covid varyantı ortaya çıkarsa, maske, sosyal mesafe ve el yıkama gibi müdahalelerin kullanılmasının halkın korunmasına yardımcı olacağı kaydedildi.
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