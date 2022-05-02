Merakla beklenen Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Maske yasağı kalktı mı sorusu, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske yasağı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, maske yasağı bitti mi, devam ediyor mu? AVM, toplu taşıma, kapalı alanlar ve okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...