DHA

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçe genelinde denetim yaptı.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde, korona virüs salgınıyla mücadelede 'maske ve sosyal mesafe' kuralı denetlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Meydan'da ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları maske konusunda uyararak maskeyi usulüne uygun şekilde kullanmayanları ikaz etti.

Genel anlamda maske kuralına uyulduğu görülen Kadıköy'de ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edecek. Maske kuralına uymayan ve polisin ikazını dikkate almayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak. Denetim noktasında bir vatandaş maske takmayan insanlardan dolayı rahatça dışarıya çıkamadığını belirterek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DENETİMLERE KATILDI

Koronavirüs denetimleri kapsamında Üsküdar'da da bulunan esnaflar da denetlendi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Tarım Müdürü Dilruba Okay ve İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Taşçı'nın da katıldığı denetimler sırasında Kaymakam Demiryürek, esnaflara sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Üsküdar sahilde oturan vatandaşlara da uyarılarda bulunan kaymakam Demiryürek, maskesi olmayan vatandaşlar da maske dağıttı.

"MASKE TAKIN DİYORUZ, BİZE KIZIYORLAR"

Öte yandan Maltepe Kaymakamı Metfun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Keskinoğlu birlikte semt pazarları ve alışveriş merkezlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Kaymakam Metfun Dallı, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.

"İLÇEMİZDE 110 KİŞİ VE 30 EKİPLE DENETİMLERDEYİZ"

Kaymakam Metfun Dallı, denetimlerle ilgili şunları söyledi: "Bugün İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda bütün Türkiye de olduğu gibi ilçemizde de semt pazar yerleri, konaklama tesisleri, spor tesisleri, camilerimiz, ulaşım vasıtaları, taksi, toplu taşıma araçlarını ve alışveriş merkezlerinde şu ana kadar yaptığımız en geniş çaplı denetimi yapıyoruz. İlçemiz de şu andan itibaren 110 kişi ve 30 yakın ekiple çeşitli kurularımızla sahadayız.

Bütün gün akşama kadar hatta gece saat 24 kadar denetimlerimiz devam edecek. Belediyemiz ve zabıtamız bütün personelleriyle bu denetimin içerisinde yer alıyor. Tabii ki de amacımız ceza kesmek değil öncelikle vatandaşlarımızı uyması gereken tedbirler konusunda maske, mesafe, hijyen ve temizlik konularında uyarmak bu hassasiyeti diri tutmak. Israrla uyarlarımıza uymayan vatandaşlara ise gerekli kanunları yerine getirerek cezai işlem uygulayacaklar. Şu an kadar denetimlerimize vatandaşlarımız büyük çoğu kurallara çalıştığı ve uyduğunu gösteriyor."

"MASKESİZ ÇOK DOLAŞAN İNSAN VAR"

Denetim sırasında alışverişe gelen bir kadın da Kaymakam Dallı'ya, "Sayın Kaymakamın maskesiz çok dolaşan insan var. Biz ikaz ediyoruz ama bizlere kızıyorlar. Biz 'lütfen maskenizi takınız' diye uyarılarda bulunuyoruz. Kendimizi değil hepimizi korumalıyız" dedi.

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