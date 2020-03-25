Kentin simge mekanlarından biri olan tarihi Üç Kapılar önündeki bankta oturan genç yaşlı tüm vatandaşlara maske dağıtan Soylu burada da ilgiyle karşılandı. Maskeyi alan vatandaşlar hemen takıp Burak Soylu'ya duyarlılığı için teşekkür etti.