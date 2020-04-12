Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? sorusu, ücretsiz şekilde dağıtılacak maskelerden edinmek isteyen vatandaşların gündeminde. E-Devlet üzerinden yapılacak maske başvurularının dağıtımını PTT ve eczaneler üzerinden yapılacak. Bakan Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda ücretsiz maskelerin dağıtımı ile ilgili de bilgiler verdi. İşte Bakan Koca'nın "maske" açıklamaları ve e-Devlet maske başvuru sayfası.
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU E-DEVLET'DE
Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI
ECZANELER ÜZERİNDEN DAĞITILACAK
İHA'da yer alan habere göre İstanbul Eczacılar Odası, dün yaptığı duyuruda, ‘Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşa ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı alınmıştır’ demişti.
"İSTANBUL'DA TOPLAM 2.5 MİLYON MASKE DAĞITILACAK"
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan, bu duyurunun ardından İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu’yla konuştu. Sarıalioğlu şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza’ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske dağıtılacak."
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