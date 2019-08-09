MASAK Başkanı değişiyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, görevinden alındı. Dereyi, 2016 yılı Mart ayında MASAK Başkanlığı görevine atanmıştı. Dereli'nin yerine yine Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatı içinden bir atama yapılması bekleniyor. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt'un bu göreve getirileceği belirtiliyor.