ABD'de Dallas merkezli müzayede evi Heritage Auctions'ın düzenlediği açık artırmada, Marvel çizgi roman yayın evinin 1939'da bastığı ilk sayı 1.26 milyon dolara satıldı.

Müzayede evinin yöneticilerinden Ed Jaster, çizgi romanın ilk sahibinin, o yıllarda çıkan dergilerin ilk sayılarını toplamaya başlayan bir postacı olduğunu söyledi.

Bundan önce açık artırmada satılan en pahalı Marvel çizgi romanı Örümcek Adam'ın ilk kez göründüğü 1962 tarihli sayının bir kopyasıydı. Bahsi geçen çizgi roman 1,1 milyon dolara satılmıştı.

REKOR SUPERMAN'DE

Bugüne kadar açık artırmayla satılan en pahalı çizgi roman 2014 yılında 3.2 milyon dolara alıcı bulan bir Superman çizgi romanı olmuştu.