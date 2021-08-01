Martin Rodriguez Altay’da

Altay, Şili ekibi Colo-Colo’nun sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların kampına katılan 26 yaşındaki Şilili futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta 7 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

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