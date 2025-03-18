Türkiye ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan enflasyon oranları, Mart ayı verileri öncesinde gündemin merkezine yerleşti. TÜİK’in açıklayacağı rakamlar, milyonlarca emekli ve memurun maaş düzenlemelerinden kira artışlarına kadar pek çok alanda belirleyici olacak. Aynı zamanda, Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketiyle şekillenen tahminler, ekonomik aktörlerin geleceğe yönelik planlarını da doğrudan etkileyecek. Piyasalar ve vatandaşlar, gözlerini TÜİK’in açıklamasına çevirmiş durumda. İşte enflasyona dair son gelişmeler…