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        Haberler Bilgi Yaşam Mart ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı! 2025 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Mart ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı! 2025 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Mart ayı enflasyon beklenti anketi belli oldu. TÜİK'in Mart ayı enflasyon oranlarını açıklayacağı tarihe geri sayım sürerken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile sunduğu beklenti tahminleri dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan enflasyon oranları, Mart ayı verileri öncesinde gündemin merkezine yerleşti. İşte, 2025 Mart enflasyon anketine ilişkin bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:24
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaşarak ekonomideki beklentilere ışık tuttu. Gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı verilerde. İşte Mart ayı enflasyon beklenti anketine ilişkin detaylar

        • 2

          MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

        • 3

          MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 4

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68’inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26’sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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