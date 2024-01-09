Marsilya'nın Onana acelesi! Kupaya yetiştiremediler ama...
Beşiktaş, tartışılan isimlerden Jean Onana'yı Marsilya'ya resmen kiralarken Fransız ekibinin bu transfer için aceleci olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'nın transferi dün resmen açıklandı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin en tartışmalı isimlerinin başında gelen Kamerunlu futbolcu için Fransız ekibi Lens'e 4 milyon Euro bonservis ödenmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
23 yaşındaki futbolcu, büyük umutlarla gelse de 8 maçta sadece 197 dakika süre bulabildi.
Futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba tarafından 11 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Onana, devre arasında ise yeniden Fransa'ya dönmüş oldu. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro olarak belirlendi.
MARSİLYA ACELE ETTİ
Onana'ya talip olan Marsilya'nın bu transfer için aceleci davrandığı ortaya çıktı. 2021'de ülkemizde kısa bir süre Karagümrük forması terleten ve şu anda Marsilya'nın sportif direktörlüğünü yapan Medhi Benatia'nın bu transferi çok istediği öğrenildi.
Kadro derinliğini artırmak isteyen Fransız ekibi, Onana için Beşiktaş'ın kapısını çalarken yapılan temasların ardından imzayı attırdı. Sportif direktör Benatia, bu transfer için oldukça acele ederken geçtiğimiz pazar günü Thionville ile oynanan Fransa Kupası maçına yetiştirmeyi istedi. Fakat sürecin kısa bir süre daha uzaması nedeniyle transfer dün resmileşti.
Onana'nın bu sezon Marsilya'da şans bulması beklenirken zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun geleceğini ise performans ve sezonu belirleyecek.