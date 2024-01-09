Marsilya'nın Onana acelesi! Kupaya yetiştiremediler ama...

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'nın transferi dün resmen açıklandı.

Futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba tarafından 11 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Onana, devre arasında ise yeniden Fransa'ya dönmüş oldu. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro olarak belirlendi.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin en tartışmalı isimlerinin başında gelen Kamerunlu futbolcu için Fransız ekibi Lens'e 4 milyon Euro bonservis ödenmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

MARSİLYA ACELE ETTİ

Onana'ya talip olan Marsilya'nın bu transfer için aceleci davrandığı ortaya çıktı. 2021'de ülkemizde kısa bir süre Karagümrük forması terleten ve şu anda Marsilya'nın sportif direktörlüğünü yapan Medhi Benatia'nın bu transferi çok istediği öğrenildi.

Kadro derinliğini artırmak isteyen Fransız ekibi, Onana için Beşiktaş'ın kapısını çalarken yapılan temasların ardından imzayı attırdı. Sportif direktör Benatia, bu transfer için oldukça acele ederken geçtiğimiz pazar günü Thionville ile oynanan Fransa Kupası maçına yetiştirmeyi istedi. Fakat sürecin kısa bir süre daha uzaması nedeniyle transfer dün resmileşti.