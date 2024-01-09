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        Haberler Gündem Hava Durumu "KAR"A KIŞ! Son dakika hava durumu raporu: Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Meteoroloji'den Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu raporu

        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. 18 il için sarı kodlu uyarı yayınlanırken; Trakya, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde yüksek kesimler kar yağışlı; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Ege'nin kıyı kesimleri ile Akdeniz'de çok kuvvetli olması beklenirken sel, su baskını, dolu uyarısı yapıldı. Diğer yandan Marmara ve kuzey Ege kuvvetli poyraz da etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 07:35 Güncelleme: 09.01.2024 - 07:40
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        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 13°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 12°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 11°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde 6-12 derece azalması bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        EGE İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa’nın kuzey ve batı, Balıkesir’in güney ve batı ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

        Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        BİR UYARI DA AKDENİZ İÇİN

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz’de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, Antalya’nın doğusu ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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