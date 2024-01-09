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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Yağmurlu 7° Ankara Yağmurlu 8° İzmir Yağmurlu 13° Antalya Yağmurlu 14° Trabzon Yağmurlu 15° Bursa Yağmurlu 8° Adana Yağmurlu 16° Diyarbakır Kısmen Güneşli 12° Gaziantep Kısmen Güneşli 11° Ağrı Yağmurlu 3° Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde 6-12 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM

EGE İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa’nın kuzey ve batı, Balıkesir’in güney ve batı ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. REKLAM

BİR UYARI DA AKDENİZ İÇİN Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz’de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, Antalya’nın doğusu ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.