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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında! Hakeme yumruklu saldırı davası son durum

        Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!

        MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda, maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e saldırıp yumruk atan, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Faruk Koca ilk savunmasında, "Tehdit kısmı doğru değil, savcılıkta ifade vermiştim. Onun dışında bir şey demiyorum. Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:06
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        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
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        MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda, maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e saldırıp yumruk atan, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

        İŞTE KOCA'NIN İLK SAVUNMASI

        Faruk Koca ilk savunmasında, "Tehdit kısmı doğru değil, savcılıkta ifade vermiştim. Onun dışında bir şey demiyorum. Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum" dedi.

        "HAKEME ZARAR GELMESİNİ ÖNLEMEK İSTEDİM"

        Sanıklardan Osman Erkan Can ise ilk duruşmada yaptığı savunmasında şunları söyledi: "İddianamede atılı suçu kabul etmiyorum. 4 yıldır profesyonel takım sorumlusu olarak görev yaparım. Olay günü yedek kulübesi arkası delegasyon alanında maçı izledim maç bitiminde başkan ve bazı kişilerin koştuğunu gördüm hakemin olduğu yerde arbede vardı. Ben önce gidip kollarımı açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim.

        Bu sırada hakemin ayağa kalktığını gördüm ve arbedenin devam ettiğini düşündüm. Bu sırada önden biri boğazıma vurdu. Biri bana vurunca, ben de oraya doğru ayağımı salladım ancak kesinlikle hakem Umut Meler'e yönelik bir eylemim olmadı. Kendisi zaten bir metre önümdeydi. Ben zarar vermek istesem verirdim ama ayırmak istedim."

        KOCA: OLAY ÖNCESİ PROVOKE OLMADI

        Meler'in avukatı Halil İbrahim Atabay, daha sonra, "Olayın öncesi, sonrası ve olay sırasında bu olaya ilişkin olarak provoke edici bir beyan oldu mu? Saldırıyı bunun için mi gerçekleştirdi" diye sordu. Bunun üzerine Faruk Koca, "Olay öncesinde bu olayın gelişimi ile ilgili bir provoke olmamıştır" cevabını verdi.

        SANIK YUNUS: KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM

        Sanık Yunus Şahin Yunus ise savunmasında, "Daha önce ayrıntılı savunmamı yapmıştım. Savunmalarım geçerlidir. Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım. Kendisinden de özür diliyorum. Herhangi bir tehdit duymadım" diye konuştu.

        HAKEM MELER: TEHDİDİ DUYDUM ŞİKAYETÇİYİM

        Ardından söz verilen hakem Halil Umut Meler ise, "İddianamede anlattığım şekilde gerçekleşti olay. Daha önce ifade mi verdim, tekrar ederim. Tehdit sözünü Faruk Koca'dan doğrudan duydum şikayetçiyim" dedi.

        TANIK İFADELERİNE GEÇİLDİ

        Yan hakem Ömer Tolga Güldibi, tanık olarak dinlendi. Güldibi, "Arkamızdan gelerek müsabakanın hakemine vurdu. Diğer kişilerin de tekmeyle vurduğunu gördüm. 2 kişinin tekme attığını gördüm. Sanık Koca yumruk vurduğu sırada önce hepimize yönelik olarak 'Sizi bitireceğim' dedi ardından müşteki hakeme 'seni öldüreceğim' . şeklinde net duyduğum tehditte bulundu.

        DURUŞMA 28 ŞUBAT'A ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti başkanı gereği düşünüldü dedi: Yazılı beyan gelirse celse arasında ele alınmasına dosyada delil durumu göze alınarak can müdafinin talebinin reddine. Katılanın (Meler) dosyada mevcut ve dosyaya gelen tedavi raporu ve adli tıp raporunun istenilmesine, bulunduğu yerin mahkemesine talimat yazılmasına, davanın 28 Şubat'a ertelenmesine, saat 10.00, sanıklar ve müştekinin katılma zorunluluğu olmamasına karar verildi.

        12 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 12 Aralık 2023'te eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından tutuklanmıştı.

        SANIKLAR 27 ARALIK'TA BIRAKILDI

        İddianame ise Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi. Avukatların itirazı üzerine sanıklar, 27 Aralık'ta adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        KOCA İÇİN TOPLAM 13 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

        İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

        Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

        İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

        Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

        Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

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        #Halil Umut Meler
        #Son dakika haberler
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