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        Haberler Gündem Marmaris’te sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi - Güncel haberler

        Marmaris’te sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte pound ile alışveriş yaptığı belirlenen İngiliz turist J.A.C., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist, sınır dışı edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 00:28 Güncelleme: 27.04.2025 - 00:28
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        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
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        Marmaris 24 Nisan günü ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir SPA salonuna giden İngiliz turist, iddiaya göre sahte pound ile ödeme yaptı.

        Turistin işletmeden ayrılmasından kısa sürede sonra dövizin sahte olduğunu fark eden işletmeci durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Marmaris Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        300 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İZLENEREK ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Ekiplerin yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 300 saat güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek şüphelinin konakladığı otel ve kimliği tespit edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile düzenlenen operasyonda şüphelinin kaldığı apart otel odasında arama yapıldı. Aramada 37 adet sahte 20 pound ele geçirilirken İngiliz Turist J.A.C., çeşitli iş yerlerinde bu paralardan kullandığını söyledi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Nisan günü adliyeye sevk edilen İngiliz turist J.A.C., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

        Emniyet yetkilileri, başka mağdurların da olabileceğini, şikayetlerin değerlendirileceğini bildirdi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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