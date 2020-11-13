AA

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı gereğince, Kaymakamlık tarafından da tespit edilen açık alanlar belli oldu. Yasak olan noktalara belediye tarafından "Maske indirilerek sigar içmek yasaktır. Cezası 900 lira" yazılı uyarı levhalar konulması kararlaştırıldı.

Yasağa uymayanlara 900 lira idari para cezası ve Türk Ceza Kanunun 195’inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Buna göre, sigara içme yasağı getirilen ilçe merkezi ve dış mahallelerindeki açık alanlar şunlar:

"Cumhuriyet Bulvarı, Atatürk Caddesi, K.Seyfettin Elgin Bulvarı, Kordon Caddesi, Yat Limanı, Barboros Caddesi, 207.sokak üzeri, Ulusal Egemenlik Caddesi, Tepe Mahallesi 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ve 55. Sokakları, Sevgi Yolu, Org.M.Muğlalı Caddesi, Kubilay Alpagun Sokak, Abdi İpekci Parkı, Türkmenistan Parkı, Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, İlçe içerisindeki tüm dolmuş ve otobüs durakları, Halk Plajı (Yüzü denize dönük olmak, bireysel olarak ve sosyal mesafe kurallarına uyanlar hariç),Netsel Marina AVM, Lunaparklar, Burunucu Macera Parkı, tüm pazaryerleri, tüm çocuk parkları, İçmeler Gezi Yolu, Turunç Cumhuriyet Caddesi, Orhaniye-Kızkumu mevkii, Adaköy Kazım Koyuncu Parkı, Bozburun Cumhuriyet Caddesi, Bozburun Kordon Caddesi, Selimiye Hanımpınarı Caddesi, Söğüt Göçüpınarı Caddesi, marinalarda iskeleye bağlı tekneler hariç iskele ve ortak alanlarda ve çekek yerleri."

Bodrum ilçesinde de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince sigara içme yasağı getirilen ilçe merkezi ve dış mahallelerindeki açık alanlar şöyle:

"İlçe merkezi; Neyzen Tevfik, Cevat Şakir, Cumhuriyet, Atatürk, Dr. Alimbey, Derviş Görgün, Dr. Mümtaz Ataman, Artemis, Turgutreis, Marina, Kıbrıs Şehitleri, Caferpaşa, Paşatarlası Plajı civarı, Zeki Müren, Hasan Reşat Öncü ve Kale caddeleri, Belediye Meydanı, Hilmi Uran, Barış, Kumbahçe Meydanları, Otogar içi ve çevresi, Pazaryeri (çarşı) Otobüs durakları, bankalar önü PTT Acentaları Abone Merkezleri (Aydem-Muski) ile Gümbet, Cumhuriyet, Torba, Bitez, Konacık Müskebi, Yahşi, Yalıkavak, Güvercinlik, Gölbaşı, Türkbükü, Gölköy, Gümüşlük, Turgutreis, Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerindeki ortak alanlar."