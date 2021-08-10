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Haberler Gündem SON DAKİKA: Marmaris'teki drone çekimleri yangının tahribatını gözler önüne serdi

Marmaris'teki drone çekimleri yangının tahribatını gözler önüne serdi

Türkiye 13 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler beldesindeki drone çekimleri yaşanan yıkımı ve tahribatı gözler önüne serdi.

10.08.2021 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Marmaris'teki drone çekimleri yangının tahribatını gözler önüne serdi
Reuters / HABERTURK.COM

Türkiye'deki yangınlar 13'üncü gününe girerken, 47 ilde 270 orman yangını çıktı.

Son iki haftada çıkan yangınlar Türkiye'nin Akdeniz ve Ege illerinde on binlerce hektarlık ormanı tahrip etti. Sekiz kişi hayatını kaybederken onlarca insanın evi kullanılamaz hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasına göre şu ana kadar 173 milyon lira hasar tespiti yapıldı. Binlerce hayvan can verdi, ağaçlar küle döndü. Ekolojik hayat büyük yara aldı.

Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ilçeleri orman yangınlarından en çok etkilenen bölgelerden olurken Marmaris ilçesi yakınlarındaki turistik sahil beldesi İçmeler'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Türkiye tarihinin en kötü orman yangınları' olarak adlandırılan yangının öncesi ve sonrasındaki drone görüntüleri, tahribatın boyutunu gözler önüne seriyor.

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