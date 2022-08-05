Marmaris'te denizde feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

İHA

Marmaris'te İngiliz turistin ölümü ile sonuçlanan sürat motoru ile deniz taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris Körfezi'nde dün öğle saatlerinde 5 yıldızlı bir otel önünde bulunan su sporları istasyonuna ait bir sürat teknesi Marmaris-Turunç seferi yapan deniz taksi ile Kızılkum açıklarında çarpıştı. İhbar üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki tekneci ve sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla yaralılar karaya çıkarıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, 44 yaşındaki İngiliz Anna Capuano'nun çarpışma esnasında öldüğünü tespit etti. İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak İngiltere Fahri Konsolosluk yetkililerine bilgi verildi.

Tekne taksiyi kullanan Tamer Altındağ ile Mirvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Cleion Svetiellu (19) ise çarpışma esnasında yaralandı. Yaralılardan 3’ü devlet hastanesi, 2’si ise özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Kazaya neden olduğu belirlenen sürat motoru kullanıcısının emniyet ve sahil güvenlik verilerinde çalıştığına dair kaydı bulunmadığı ve kullanma ehliyetinin olmadığı iddia edildi. Taksirle adam öldürmek suçu ile soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, tekne dolmuşun su sporları parkuru alanına girdiği açıklandı.