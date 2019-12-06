06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmaris kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridiyle Hisarönü, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye mahallelerinde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. İlçe merkezine 13 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkisi açıklarında denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Adacıklar, martıların adresi haline gelirken, bir balıkçının denizin ortasında yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı.
Bazı kişiler, Yunanistan'ın Rodos Adası açıkları ve Gökova Körfezi'nde, 1,5 ayda meydana gelen 1 ila 3 büyüklüğündeki 72 depremin artacağı korkusu yaşamaya başladı. Sahilde oltayla balık avlayan ve yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin çekilmesiyle oluşan görüntüleri, cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyadan "Deprem mi olacak?" notuyla paylaştı.
'BU ÇEKİLMELER DEPREM VE TSUNAMİ BELİRTİSİ DEĞİLDİR'
Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, deniz suyunun çekildiği yerlerde inceleme yaparak, endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.
Beyaz, şöyle konuştu:
"Her sene bu çekilmelerle karşılaşıyoruz. Bazı vatandaşlar, bunu görünce büyük depremler olabileceği endişesini yaşıyor. Rodos ve Gökova Körfezi yaşanan depremlerle, Marmaris'teki deniz çekilmesinin alakası yok. Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Bunun bir nedeni, atmosferik basınç olayları. Havaya bakarsanız kış aylarında yaz mevsimi yaşıyoruz. Alçak basınç olduğu kış mevsimlerinde, çekilmeleri daha fazla hissediyor ve görüyoruz. Marmaris'te geçen yıllarda deniz çekilmeleri haftalarca sürmüştü. Bu çekilmeler deprem ve tsunami belirtisi değil. Örneğin Endonezya'da önce 7 şiddetinde deprem oldu ardından deniz çekilerek, kısa sürede tsunami görüldü. Marmaris'te ise durum çok farklı. İlçemizin jeofizik özelliği çok farklı olduğu için bu çekilmeler bölgesel depremlerin etkisi. Kimsenin büyük depremler olabilir endişesi yaşamasına ve korkmasına gerek yok, tamamen doğal bir olaydır."
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