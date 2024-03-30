Marmaris'te 2 bin 500 yıllık kaya mezarı turizme kazandırılacak

Kaya mezarının çevresinin temizleneceğini, yürüyüş güzergahı gibi çalışmaların yapılarak turizme kazandırılacağını belirten Ayhan, "Bölgede yapılacak araştırma ve düzenlemelerle ilgili gereken izinleri almak için çalışmalara başladık. Marmaris Müze Müdürümüz Şehime Atabey ile bu projede beraber çalışacağız. Turizmimize kültürel bir değer daha kazandırılmasına katkı sunacağız" diye konuştu.