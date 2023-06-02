Marmaris açıklarında balina sürprizi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'ndeki Amos Antik Kenti açıklarında 'kaşalot' cinsi olduğu tahmin edilen balina görüldü.

İHA'nın haberine göre uzunluğu 10-12 metre civarında olan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Küçük bir gezi teknesinde manzarayı seyreden vatandaşlar aniden su yüzüne çıkan balina ile şaşkınlıklarını gizleyemediler.

İlk şaşkınlığını atlatan vatandaşlar bu anı cep telefonları ile kaydetti.

Tek başına yüzdüğü görülen balina zaman zaman su püskürterek gözlerden uzaklaştı.